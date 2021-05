Wörth an der Donau: Unbekannter schlägt Busfahrer – Zeugen gesucht

Am Mittwochabend hat ein bislang unbekannter Mann einen Busfahrer in Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg geschlagen. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem Schläger.

Am Mittwoch, 05.05.2021, gegen 20:20 Uhr, kam es an der Haltestelle Bayerwaldstraße/Petersplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Bus.

Zunächst verweigerte ein Busfahrer einem Fahrgast den Zutritt, da dieser eine Bierflasche mitführte. Anschließend betrat ein weiterer Unbekannter den Bus. Unvermittelt schubste und schlug er den Fahrer und verletzte ihn dabei leicht. Die beiden unbekannten Männer entfernten sich anschließend in Richtung Petersplatz.

Der Mann, dem zunächst der Zutritt zum Bus verweigert worden war, kam dem Busfahrer zu Hilfe.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-25 Jahre alt,

ca. 180 cm groß,

braune Haare,

keinen Bart/Brille.

Er trug eine graue Jacke,

blaue Cargohose,

weiße Turnschuhe und

führte eine Umhängetasche mit.

Zeugen des Vorfalls sowie der Mann, der dem Busfahrer zu Hilfe kam, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau unter der Tel.-Nr. 09482/9411-0 zu melden.

PI Wörth an der Donau/MB