Wörth an der Donau: Segelflieger notgelandet

Im Ortsteil Oberachdorf im Landkreis Regensburg ist am Mittwoch, 17.04.19 gegen 17:30 Uhr, ein Segelflieder notgelandet.

Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist mit seinem Segelflieger, Marke Discus-2, vom Bayerischen Wald her kommend in Richtung Augsburg unterwegs gewesen. Während des Fluges bemerkte der junge Mann, dass die Thermik an seinem Flieger abgerissen war. Er musste daher eine Notlandung durchführen und landete in einem Feld bei Oberachdorf.

Der 17-Jährige hatte Glück, er blieb dabei unverletzt. Auch an dem Segelflieger entstand kein Sachschaden. Etwa zehn Einsatzkräfte der FFW Oberachdorf bargen das Fluggerät aus dem Feld.

Pressemitteilung PI Wörth an der Donau