Wörth an der Donau: Kellersauna brennt

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 20.00 Uhr rückten die Feuerwehren Wörth, Wiesent und Oberachdorf mit 50 Mann zu einen Brand in einem Wohngebiet im Wörther Norden aus. Die Eigentümer eines Einfamilienhauses wollten den Abend mit Saunagängen ausklingen lassen. Der erst vor 2 Wochen ausgetauschte Saunaofen steckte die Sauna bereits beim Aufheizen in Brand. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an der Sauna und am Gebäude dürfte mindestens bei 20.000 Euro liegen. Zu Personenschäden kam es nicht.

PI Wörth an der Donau