Am Dienstag, 24.01.2017, gegen 18.00 Uhr, überquerte eine 71-jährige Fußgängerin in Wörth a.d. Donau die Regensburger Straße an der Einmündung zur Kreisstraße R 7 (Birkenstraße) stadtauswärts. Zur gleichen Zeit bog eine 44-jährige Autofahrerin von der Regensburger Straße nach links in die Birkenstraße ab. Sie erfasste mit dem rechten Kotflügel ihres Fahrzeuges die Fußgängerin, die daraufhin stürzte.

Die Frau wurde mit dem Rettungsdienstfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. In der Folge verschlechterte sich der Zustand der Verletzten, so dass sie noch in der Nacht in ein Regensburger Krankenhaus verbracht werden musste. Nach Angaben der Ärzte besteht Lebensgefahr. Der Form halber sei noch erwähnt, dass die Autofahrerin unverletzt blieb. An ihrem Pkw entstand geringer Sachschaden.

PM/MF