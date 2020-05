Wörth an der Donau: 90-Jähriger wird vermisst

Seit Dienstag (12.05.) wird August K. aus Wörth an der Donau vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bisher erfolgos. Die Polizei bittet um Hinweise.



Laut Polizeipräsidium der Oberpfalz hatte der 90-jährige August K. am Dienstagvormittag sein Wohnanwesen verlassen. Er wurde zuletzt gegen 10 Uhr an der Mittelschule in Wörth an der Donau gesehen. Die Beamten beschreiben August K. als "rüstigen Rentner", der einen Spaziergang machen wollte und in Richtung Gschwelltal unterwegs war.

Die intensiven polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung mehrerer Feuerwehren, eines Polizeihubschraubers sowie mehreren Suchhundestaffeln, erbrachten bislang keine Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des Herrn K.