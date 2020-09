Woche der Demenz: Tipps und Infos für Betroffene und Angehörige

Über 240.000 Menschen leiden in Bayern derzeit an Demenz. Und: Jeden kann es treffen! Vom 13.-22. September Woche findet deshalb die 1. Bayerische Demenzwoche statt. Ziel: Die Bevölkerung für das Thema zu sensiblisieren. Auch wir informieren Sie nächste Woche im Rahmen einer Sendereihe täglich umfassend über Demenz. Wir wollen Ihnen jetzt schon mal einige Unterstützungsangebote in Stadt und Landkreis Regensburg aufzeigen:

Schalten Sie auch nächste Woche TVA ein, dann bekommen Sie noch mehr Infos rund um das Thema Demenz. Unter anderem zur Diagnostik, zu Behandlungsmöglichkeiten, Unternehmungsmöglichkeiten, und Infos für pflegende Angehörige.