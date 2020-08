Winzer: Getränketransporter verliert Ladung

Die Polizeiinspektion Regensburg-Nord berichtet von einem LKW, der am Dienstag (11.8.) auf der Straße von Winzer nach Regensburg unterwegs war. Als der Fahrer abbiegen wollte, lösten sich auf der Ladefläche etwa 300 Getränkekisten. Die Ladung verteilte sich über beide Fahrspuren, sowie Geh- und Radweg. Der Verkehr wurde durch den Unfall jedoch nur gering beeinträchtigt, da die Berufsfeuerwehr Regensburg die linke Fahrspur schnell reinigen konnte.

Der Polizeibericht

Kurz nach 11.00 Uhr fuhr am 11.08.2020 ein mit Getränkekisten beladener Lkw vom Stadtteil Winzer auf die Staatsstraße Richtung Regensburg auf. Am Ende des Abbiegevorgangs lösten sich etwa 300 Getränkekisten von der Ladefläche und verteilten sich über beide Fahrspuren, sowie den Geh- und Radweg. Ein Großteil der Flaschen ging zu Bruch und blockierte die Fahrbahn Richtung Regensburg anfangs komplett. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Regensburg konnten die linke Fahrspur aber schnell reinigen, so dass es nur zu geringer Beeinträchtigung des Verkehrs kam. Die vollständige Reinigung der restlichen Fahrbahn nahm über zwei Stunden in Anspruch. Hierbei war auch eine Kehrmaschine und der Bauhof im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Regensburg Nord ermittelt, wie es zu dem Ereignis kommen konnte. Ob mangelhafte Ladungssicherung oder ein technischer Defekt ursächlich war ist Bestandteil der Ermittlungen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Außer der beschädigten Ladung, entstand kein Sachschaden.

Polizeimeldung/MF