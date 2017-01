Auch wenn der viele Schnee in den letzten Tagen so manchen Autofahrer zur Verzweiflung getrieben hat, freuen sich hingegen die Skifreunde besonders auf reichlich Schneefall. Im Skigebiet Sankt Englmar haben nun deutlich mehr Lifte geöffnet, als noch vor Weihnachten. Auch auf dem Großen Arber sind über die Hälfte der Pisten in Betrieb.

In Brennberg bietet eine Natureisfläche Spaß für Groß und Klein, aber auch in Regensburg können Sie mit Ihren Kleinsten zum Schlittenfahren und den Schnee genießen.

Wir waren gestern im Stadtparkt Regensburg und haben die Kinder beim Spaß im Schnee begleitet: