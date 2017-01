Kindersicherheit:

Kinder bis zum 8. Lebensjahr mussten bisher auf dem Gehweg fahren, auch wenn ein Radweg vorhanden war. Das ändert sich nun: Wenn die Begleitperson über 16 Jahren ist, darf das Kind mit auf dem Radweg fahren. Auf die Straße gemalte Radfahr- oder Schutzstreifen dürfen sie weiterhin nicht benutzen.

Sonderzeichen für Radwege „E-Bikes frei“ :



Fahrradwege mit besonderer Kennzeichnung dürfen ab jetzt auch von E-Bikes bis 45 km/h benutzt werden. Alle nicht gekennzeichneten Radwege dürfen explizit nicht von so gennante S-Pedelecs, die bis 45 km/h unterstützen, benutzt werden, von E-Mopeds und E-Scooter (25 km/h) schon.

Fußgängerampeln gelten nicht für Radfahrer

Diese Regelung gilt schon ab 2013, jedoch war bis jetzt eine so genannte Übergangszeit: Aber, ab jetzt müssen sich Fahrradfahrer an die Radampel halten oder an die normale Verkehrsampel, Fußgängerampel gelten nicht für Radfahrer.