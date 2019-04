Wilting: Laubhaufen fängt Feuer – hohe Waldbrandgefahr in Bayern!

Auch wenn die aktuellen Temperaturen für uns sehr angenehm sind, die Natur leidet darunter. Es hat schon so lange nicht mehr geregnet, dass gerade die Waldböden sehr trocken sind.

Polizeimeldung aus Wilting:

Am Donnerstag, den 18.04., gegen 21.40 Uhr, hatte auf einem Grundstück in Wilting offenbar wegen Selbstentzündung ein Laubhaufen Feuer gefangen. Der Brand welcher sich auf in unmittelbarer Nähe aufgeschichtetes Brennholz ausgedehnt hatte, wurde von der herbeigeeilten Feuerwehr gelöscht. Es war lediglich geringer Sachschaden entstanden.

Waldbrandgefahr in Deutschland (Stand: 19. April, 13.08 Uhr):

© Deutscher Wetterdienst