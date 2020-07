Wildenberg: Einbruch in alte Gaststätte

Vom 26.06.20 bis 27.06.20 ist ein bislang unbekannter Täter in eine alte Gaststätte in Wildenberg eingebrochen. Dort hat er die Registrierkasse zerlegt und einem Geißfuß mitgenommen. Besonders skurril: Der Einbrecher hat in der leerstehenden Gaststätte eine Flasche Bier getrunken.

Am Samstag, den 04.07.20, wurde der Polizei ein Einbruch in eine leerstehende Gaststätte in der Rottenburger Straße mitgeteilt. Tatzeitraum war von 26.06.20 bis 27.06.20.

Der Täter gelangte über ein Fenster auf der Rückseite ins Gebäude, wo er eine alte Registrierkasse zerlegte und einen Geißfuß entwendete.

Im Tatobjekt ließ der Einbrecher eine ausgetrunkene Bierflasche zurück. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Spurenauswertung bleibt abzuwarten.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich bitte an die Polizei Mainburg unter 08751/86330.

PI Mainburg/MB