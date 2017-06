Am Mittwoch (28.06) wurde in Wiesenfelden (Lkrs. Straubing-Bogen) ein hochwertiges Auto aus einer Garage gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen der oder die Täter zunächst über die Terassentür in ein Haus ein, klauten dort den Fahrzeugschlüssel und eine Handtasche und entwendeten schließlich auch noch das ca. 100.000 Euro teure Auto.

Die Mitteilung der Polizei:

Der oder die Täter gelangten offensichtlich über die Terrassentüre in das Wohnanwesen und entwendeten eine Damenhandtasche mit 250 EUR Inhalt sowie die Fahrzeugschlüssel des Porsche Cayenne.

Der Einbruch und der anschließende Diebstahl des ca. 100.000 EUR teuren Porsches dürfte sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr ereignet haben.

Die Kripo Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen in Wiesenfelden im Bereich der Oswaldstraße gemacht?

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Deggendorf, Tel. 0991/3896-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

PM/MF