Wiederwahl mit 99 Prozent: Matthias Beer bleibt Landesschatzmeister der Jungen Union

Vertrauensvotum für Matthias Beer aus Beratzhausen bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayern in Erlangen: Mit 99 Prozent bei der Wahl zum Landesschatzmeister statteten ihn die Delegierten mit dem besten Ergebnis der gesamten Landesvorstandschaft aus.

„Das Votum erfüllt mich mit Stolz und Demut! Es ist eine großartige Bestätigung der bisherigen Arbeit, aber auch ein enormer Ansporn für die großen Aufgaben in der JU und CSU in Bayern und in meiner Heimat.“ Matthias Beer, Landesschatzmeister der JU