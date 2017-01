Man weiß eigentlich gar nicht genau wo man heute beim Wetter anfangen soll. Es stehen drei bis vier sehr turbulente Tage bevor. Ein Tief über Skandinavien (Dieter) bringt uns erst viel Wind und Regen. Dann bildet sich am Donnerstagabend noch ein kleines Randtief und das zieht dann in der Nacht zum Freitag direkt über Deutschland hinweg. Das wiederum bringt auf seiner Rückseite kalte Luft nach Deutschland und sorgt dafür das die Schneefallgrenze wieder bis in die Täler sinkt. Und dabei kann es heftig schneien, aber auch anfangs erstmal regnen. In den Mittelgebirgen ist es oftmals durchweg Schnee. Die höheren Lagen werden dabei mit Schnee regelrecht überschüttet. Oberhalb 500 bis 600 Metern sind 20 bis 30 cm Neuschnee möglich. Da noch ein starker Wind weht kommt es dort auch zu teils massiven Schneeverwehungen.

Am Donnerstagabend drohen im Westen sogar schwere Sturmböen über 100 km/h. Seien Sie vorsichtig! Besonders Lastwagen sollten dann die Parkplätze anfahren, denn starke Seitenwinde können zur Gefahr werden.