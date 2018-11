Wetter: Temperaturrekord in Deutschland – seit 1881!

Zudem jährt sich am kommenden Freitag, den 09. November, zum 100. Mal die zweifache Ausrufung der Republik in Berlin. Am 09.11.1918 lag die Tagesmitteltemperatur bei 8,3° Celsius und die Höchsttemperatur bei 10,0 ° Celsius. An diesem Tag vor knapp 100 Jahren fielen 1,8 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.