Wetter: Schwacher Wind und viel Sonne

Bayern erwartet am Dienstag nach Vorhersagen von Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viel Sonne. Vereinzelt kann es Schneeflocken geben.

Während an den Alpen und im südlichen Vorland den ganzen Tag die Sonne scheinen wird, lockern sich auch die trüben Wolkenfelder an der Rhön und im Bayerischen Wald bis zum Nachmittag auf. Die Meteorologen rechneten mit Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad. Im Laufe des Tages soll sich die Sonne in ganz Bayern weiter durchsetzen: Für Mittwoch sagten die Experten Temperaturen zwischen 0 bis 6 Grad voraus.

dpa