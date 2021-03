Wetter: In Bayern wird es windig

Bayern steht ein windiges Wochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag pustet der Wind mit teilweise orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometer pro Stunde durch den Freistaat.

In Teilen Bayerns kann es zudem gewittern und schneien oder regnen. Einzig in Alpennähe schaut die Sonne vereinzelt hinter den Wolken hervor. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf drei bis minus zwei Grad. Auch der Sonntag wird regnerisch und windig, bei Höchsttemperaturen von drei bis acht Grad.

dpa