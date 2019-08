Wenzenbach: Wer hat Johanna Bauer gesehen?

Eine Familie aus Wenzenbach hat mit TVA Kontakt aufgenommen, weil seit gestern (27.8.) jede Spur von Johanna Bauer aus Wenzenbach zu fehlen scheint. Mittlerweile hat auch die Polizeiinpektion Regenstauf eine Vermisstenmeldung herausgegeben.

Die Vermisste war in der Regensburger Dechbettener Straße unterwegs. Laut Familie hat die 84-Jährige möglicherweise versucht, in Richtung Bahnhof zu gehen, um von dort aus nach Wenzenbach zu gelangen.

Die Mitteilung der Polizeiinspektion Regenstauf:

Seit Dienstagnachmittag, 27.08.2019 ist der Aufenthalt der 84-jährigen Johanna Bauer unbekannt. Frau Bauer hielt sich am Dienstag bei Angehörigen in der Dechbettener Straße in Regensburg auf und hat die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Nun fehlt von der Gesuchten jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Johanna Bauer wohnt in Wenzenbach und war am Dienstag zu Besuch bei Angehörigen im Regensburger Stadtwesten. In der Zeit zwischen 09.00 Uhr vormittags und 15.00 Uhr verließ sie die Wohnung in unbekannte Richtung. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Personensuchhund eingesetzt wurde, verliefen bislang ohne Erfolg. Denkbar ist, dass die Gesuchte in Regensburg die Orientierung verloren hat oder dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist. Überprüfungen am Wohnort in Wenzenbach brachten ebenfalls keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Frau.

Die rüstige Frau wird wie folgt beschrieben:

ca. 155 Zentimeter groß,

kräftige Figur,

weiß-grau melierte Haare,

bekleidet ist die gesuchte mutmaßlich mit beigen Schnürschuhen,

einer grauen Hose und einer helle Steppjacke

Sie ist Brillenträgerin und hat einen braunen Gehstock bei sich

Personen, die Hinweis zum Aufenthalt von Johanna Bauer machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Tel.-Nr. 09402/9311-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Foto in großer Ansicht:

MF