Wenzenbach: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Montagnachmittag, 27.04.2020 fuhren gegen 16:35 Uhr drei Pkw von Irlbach kommend auf der Kreisstraße R 6 in Richtung Wenzenbach. Als die beiden vorausfahrenden Fahrzeugführer auf Höhe der Baustelle an der Bundesstraße die Geschwindigkeit verringerten, erkannte dies der ganz hinten fahrende 19-jährige BMW-Lenker offensichtlich zu spät und fuhr auf den VW vor ihm auf, der wiederum auf den ganz vorne fahrenden Skoda geschoben wurde.

Zwei Insassen des in der Mitte fahrenden VW erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Zudem entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro. Die Polizeiinspektion Regenstauf übernahm die Unfallaufnahme.

Polizeimeldung