Wenzenbach: Streit in Asylbewerberunterkunft

Bei einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft bei Wenzenbach sind drei Personen leicht verletzt worden.

Am Samstagnachmittag, 11.04.2020, kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Wenzenbach, Grünthal, zu einer Streitigkeit unter Bewohnern.

Ein 22-Jähriger verletzte im Zuge der Auseinandersetzung den 26-jährigen Mitbewohner. Beide wurden hierbei lediglich leicht verletzt.

Auch ein 24-jähriger Mitbewohner, welcher dazwischen ging und den Streit schlichten wollte, erlitt dabei leichte Verletzungen.

Alle Beteiligten wurden vorsorglich zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat zur Klärung der Geschehnisse die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeimeldung PI Regenstauf