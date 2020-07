Wenzenbach/Reichenbach: Keyless-Go-Autodiebe gesucht

In der Zeit von 04.07.2020 bis 07.07.2020 machten sich bislang unbekannte Täter in Wenzenbach und Reichenbach an zwei Autos mit Keyless-Go-Ausstattung zu schaffen. In Wenzenbach konnte ein Audi A6 entwendet worden. Die Kripo sucht Zeugen.

Ein 50-jähriger Geschädigter gab am Dienstag der Polizei an, dass sein blauer Audi, der in der Hofeinfahrt versperrt abgestellt gewesen war, nicht mehr da sei. Unbekannte hatten das Fahrzeug, durch Überwinden der im Audi vorhandenen Technologie zum schlüssellosen Öffnen und Starten, entwendet.

Der Wert des Fahrzeugs liegt im höheren fünfstelligen Eurobereich.

Am gleichen Tag wurde ein weiterer Fall bekannt. Ein 56-Jähriger aus Reichenbach vermutete, dass jemand versucht hätte, seinen BMW zu entwenden. Jetzigen Erkenntnissen zufolge stehen die beiden Fälle in Zusammenhang.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, die Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen im relevanten Zeitraum und an den Örtlichkeiten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Zudem rät die Polizei Benutzern von Fahrzeugen mit der Keyless-Go-Technologie:

Achten Sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge, die beispielsweise mehrmals langsam durch die Straßen „streifen“. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Am besten die Kennzeichen und Fahrzeugbeschreibung notieren und die Polizei darüber informieren.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihres, oder das Fahrzeug des Nachbarn fotografieren.

Stellen Sie, wenn möglich, hochwertige Fahrzeuge in einer abschließbaren Garage ab.

Benutzen Sie zur Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels nach Möglichkeit besonders gesicherte Schlüsseltresore. Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Lässt sich dies nicht vermeiden, versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen z. B. Verwendung eines Schlüsseletuis mit Cryptalloy-Folie abzuschirmen. Testen Sie unbedingt die Wirksamkeit. Nur wenn das Fahrzeug auch dann nicht geöffnet werden kann, – Halten Sie hierzu den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür – haben auch die Diebe keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang deaktiviert werden kann und nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Ihr Fahrzeug außerhalb einer verschließbaren Garage abstellen.

Sichern Sie ihr Fahrzeug durch zusätzlichen optischen oder akustischen Alarm, der Diebe bei ihrer Arbeit stört oder abschreckt.

Verwenden sie zusätzliche Sicherungen, die in die Mechanik oder Elektrik des Fahrzeuges eingreifen und das Wegfahren verhindern bzw. erschweren, wie z.B. Wegfahrsperren, Parkkrallen oder Gangschaltungssperren. Über solche zusätzliche technische Sicherungseinrichtungen können Sie sich bei Ihrer zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren.

Pressemitteilung PP Oberpfalz/MB

Keyless-Go-Diebstahl: So gehen die Täter vor