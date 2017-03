Am Samstagabend geriet der Fahrer eines Pkw, Skoda Oktavia, der auf der B 16 von Bernhardswald in Richtung Regensburg unterwegs war, auf Höhe Wenzenbach bei starkem Regen auf den rechten Seitenstreifen. Er verriss daraufhin nach links, geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegen kommenden VW Tiguan. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, beim Skoda wurde sogar der Motorblock herausgerissen. Die Fahrerin des VW, der Fahrer des Skoda und seine beiden Begleiter wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Wenzenbach und Bernhardswald übernahmen die Totalsperrung der B 16 und säuberten anschließend die Unfallstelle.

PI Regenstauf/GW