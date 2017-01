Schon seit einigen Jahren ist es für Anwohner in Wenzenbach ein -nicht ganz- alltäglicher Anblick. Figuren aus Film- und Fernsehen erwachen im Garten der Familie Kammermeier zum Leben. Oft wird stunden- vielleicht sogar nächtelang an den höchst vergänglichen Werken gearbeitet. Doch die Kammermeiers können stolz sein, denn ihre Figuren sind ein echter Blickfang. In den vergangen Jahren haben wir immer wieder vorbeigeschaut, um die eisigen Kunstwerke zu betrachten.