Wenzenbach: Einbruch bei Minigolf-Anlage

Ein aufmerksamer Passant bemerkte in den frühen Morgenstunden gegen 03:55 Uhr am Mittwoch, 29.05.2019 an einer ehemaligen Gaststätte an der Minigolf-Anlage im Roither Weg in Wenzenbach einen beschädigten Rollladen und verständigte die Polizei.

Die Streife der Polizeiinspektion Regenstauf stellte daraufhin fest, dass offensichtlich eingebrochen worden war.

Personen konnten im oder am Gebäude nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter gelangte nicht in das Gebäude und blieb ohne Beute, wie die weiteren Ermittlungen zeigten. Der Sachschaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

Anwohner oder Nachtschwärmer, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Tel.-Nr. 09402/9311-0 in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung PP Regenstauf