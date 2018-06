Weltblutspendetag: 10 Fakten zur Blutspende

6. So läuft die Blutspende ab Vor jeder Blutspende wird Ihre Spendentauglichkeit festgestellt. Hierfür füllen Sie als potentieller Spender einen Fragebogen über Ihren aktuellen Gesundheitszustand aus. Anschließend findet ein persönliches Gespräch mit dem zuständigen Arzt statt. Die Blutentnahme dauert dann nur rund 10 Minuten. Anschließend ist eine 20-30-minütige Erholungspause empfehlenswert.

7. Es muss nicht dieselbe Blutgruppe sein - aber die passende Gemäß des "AB0-Systems" lässt sich Blut in vier Hauptgruppen unterteilen. In Deutschland haben die meisten Menschen die Blutgruppe A (43 Prozent) oder 0 (41 Prozent). Deutlich seltener sind die Blutgruppen B (11 Prozent) und AB (5 Prozent). Darüber hinaus entscheiden winzige Eiweißstrukturen auf den roten Blutkörperchen über den Rhesusfaktor. Bei 85 Prozent der Menschen ist der Rhesusfaktor positiv - bei 15 Prozent negativ. Bei einer Spende sind diese Informationen zunächst unerheblich - bei einer Transfusion hingegen lebenswichtig. Blutgruppe und Rhesusfaktor von Spender und Empfänger müssen zwar nicht identisch, aber kompatibel sein. Andernfalls wehrt der Körper des Empfängers die fremden Blutkörper ab. Schlimmstenfalls verklumpt das Blut - was zum Tod führen kann.

8. Man kann auch Teile des Bluts spenden Die sogenannte Vollblutspende wird am häufigsten vollzogen. Dabei lässt der Körper zwischen 450 und 500 Milliliter Blut. Ein weiteres Verfahren ist die "Apheresespende". In diesem Fall wird dem Spender zwar das Blut ebenfalls entnommenen. Doch mit einer Zentrifuge werden während des Vorgangs bestimmte Bestandteile wie Blutplättchen oder Blutplasma entzogen. Das restliche Blut wird dem Spender unmittelbar zurückgeführt.

9. Nach der Blutspende tickt die Uhr Nach jeder Spende prüfen Labor-Mitarbeiter das entnommene Blut. Sind bestimmte Werte problematisch oder stellen sie Krankheitserreger fest, informieren sie den Spender - auf Wunsch auch dessen Hausarzt - und schließen das gespendete Blut von der Verwendung aus. Entdecken die Experten nichts, ist das Blut bereit für eine Transfusion. In der Regel erhalten Empfänger heutzutage nur die Blutbestandteile, die sie benötigen. Deshalb wird die Vollblutkonserve in rote Blutkörperchen, Blutplasma und Blutplättchen aufgeteilt. Auf diese Weise können mit einer Spende mehrere Patienten versorgt werden. Allerdings ist die Haltbarkeit der Blutbestandteile begrenzt. Beispielsweise können Blutplättchen bei einer Temperatur von 20° Celsius maximal für vier Tage gelagert werden - ein weiterer Aspekt, der den Bedarf an freiwilligen Spendern verdeutlicht.