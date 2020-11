Weihnachtssingen #Dahoam: Limitierte Weihnachtspackerl ab sofort bestellbar

Am 19. Dezember bringen wir Weihnachtsstimmung in Ihr Wohnzimmer! Bei uns im Programm zeigen wir Ihnen das Weihnachtssingen #Dahoam. Ab sofort können Sie über die Homepage der Katholischen Jugendfürsorge ein Weihnachtspackerl bestellen. Der Erlös fließt, ebenso wie alle Spendengelder, in das Projekt "Haus Mutter und Kind".

Ebenso wie das Weihnachtssingen, das Armin Wolf vor drei Jahren ins Leben gerufen hat und in diesem ungewöhnlichen Jahr 2020 gemeinsam mit seinem Unterstützerkreis in ganz anderer Form „durchzieht“, ist das Weihnachtspackerl eine besondere Form der Solidarität für eine gemeinsame Sache. Im Paket, das in diesen Tagen in den Straubinger Werkstätten St. Josef der Katholischen Jugendfürsorge gepackt wird, findet sich beispielsweise das 52-seitige Liederheft mit ausgewählten Weihnachtsliedern von Rom bis Hawaii. Unter der Koordination von Alexandra Wolf und dem Mitwirken der Big Band Convention Osbayern mit Bandleader Christian Sommerer sowie der des Nachwuchschores der Domspatzen und aller beteiligten Musiker ist ein Kompendium entstanden, das zum Mitsingen einlädt.

Mitsingen kann man übrigens am 19. Dezember ab 18 Uhr, wenn Melanie Schreiner und Armin Wolf das Weihnachtssingen #Dahoam als Live-Show bei TVA präsentieren. Die Sendung wird in ganz Ostbayern ausgestrahlt.

Ab sofort können nämlich über die Homepage der Katholischen Jugendfürsorge www.kjf-regensburg.de zum Preis von 11,60 Euro pro Stück Weihnachtspackerl für zuhause oder als Geschenk für Kollegen, Freunde oder Mitarbeiter bestellt werden. Mit einem Klick auf den Button „Weihnachtssingen“ öffnet sich das selbsterklärende Bestellformular.

Es ist aber noch viel mehr in dem auf 1.000 Stück limitierten Weihnachtspackerl, gespendet von den Sponsoren des Weihnachtssingens: flüssige Spezialitäten der Brauerei Bischofshof, Schokoriegel und eine weiße Kerze vom dm-Markt in Barbing, ein Bleistift von der Schauspielakademie, der ADK Bayern, grüne Weihnachtsmützen und der beliebte Frosch VRidolin von „Meine Bank“ und ein ganz spezieller Mundschutz im Dekor des Weihnachtssingen von Peppex.

Abgeholt werden können die bestellten Pakete schließlich in der Lernwerkstatt der KJF im Gewerbepark. Einzelversendungen per Post sind gegen Aufpreis möglich. „Die Freude ist groß auf das Weihnachtssingen und das Weihnachtspackerl“, fasst Michael Eibl, Direktor der Katholischen Jugendfürsorge in der Diözese Regensburg, die Begeisterung aller Unterstützer für die Aktion zusammen und bedankt sich zugleich für große Solidarität und das wiederholt großartige Engagement, das dem Haus Mutter und Kind zufließen wird. Die Einrichtung in der Regensburger Innenstadt ist Zufluchtsort für junge Mütter ab 16 Jahren, die körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Mit der Spende werden neue Appartements für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern gebaut, denen dort psychologische Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe zuteil wird.

Das ist im Paket: