Weiden: Scheune brennt aus – 200 000 Euro Schaden

Die Polizeimeldung

Bei zwei Bränden im Bereich Weiden entstand hoher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht wurde in Schirmitz Nähe der Hauptstraße festgestellt, dass dort gelagerte Strohballen in Brand geraten waren. Die eintreffenden Feuerwehren aus Schirmitz und Pirk löschten das Feuer, Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Kurze Zeit später wurde in Weiden, im Ortsteil Rothenstadt, der Brand einer Lagerhalle gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren konnten die etwa 12 x 30 Meter große Scheune nicht mehr retten und ließen sie deshalb kontrolliert abbrennen. Wichtig war hier, dass die Tiere im benachbarten Kuhstall nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Tiere und Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden wird auf etwa 200 000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Weiden übernommen.