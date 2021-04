Wegen Corona: Spargelmarkt Sandharlanden abgesagt

Am Samstag beginnt offiziell die Spargelsaison in Abensberg. Anfang Mai sollte das "weiße Gold" auf dem Spargel- und Bauernmarkt verkauft werden. Doch wegen Corona ist ein solcher Markt aktuell nicht möglich.

Der Spargel- und Bauernmarkt in Sandharlanden ist abgesagt. Eigentlich hätte dieser am 2. Mai stattfinden sollen. Dann wäre das ganze Dorf zu einem großen Marktplatz geworden, mit vielen kulinarischen Highlights und Livemusik. Wegen der Corona-Pandemie und der hohen Inzidenzwerte ist eine solche Veranstaltung aktuell nicht denkbar.

Offizielle Auftaktveranstaltung am Samstag

Am Samstag findet die offizielle Auftaktveranstaltung der Spargelzeit in Abensberg statt. Wegen Corona wird das auch nur in abgespeckter Version stattfinden. Um 11 Uhr ist ein Spargeleinkauf im Hofladen der Familie Handschuh in Sandharlanden geplant. Dort wird auch Dr. Clemens Prokop, Jurist, Sportfunktionär und ehemaliger Leichtathlet vor Ort sein.

Im Anschluss wird der Marmorspargel vor dem Brauereigasthof Kuchlbauer am Abensberger Stadtplatz enthüllt und der Abensberger Spargeltaler verliehen.

Wir werden natürlich vor Ort sein. Einen Bericht zur Eröffnung der Spargelsaison sehen Sie am Montag im TVA Journal.

