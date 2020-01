Waschbeckenarmatur aus Einkaufscenter entwendet

Auf Badsanitärgeräte hatten es am Samstagnachmittag, 11.01.2020, und Montagmorgen, 13.01.2020, bislang noch unbekannte Täter in Regenstauf abgesehen. Die Diebe entwendeten eine Waschbeckenarmatur und ein Gerät zur Wassererwärmung auf der Toilette eines Einkaufscenters in der Regensburger Straße. Es entstand ein Schaden von insgesamt 150 Euro. Getarnt war der Diebstahl als legale Reparaturarbeit.

Die Polizeiinspektion Regenstauf hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu allen Personen, die sich erkennbar an der Toiletteneinrichtung zu schaffen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 09402/9311-0 entgegen.

© beyond REAL ESTATE | Boris Grießhaber / pixelio.de