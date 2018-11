Warnung vor betrügerischen Anrufen: Mehrfach Enkeltrick angewendet

Am Freitag, 23.11.2018, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurden im Schutzbereich des PP Oberpfalz insgesamt sieben Fälle von versuchtem „Enkeltrick“ bekannt. Ein Schwerpunkt der Anrufe waren Senioren in Stadt und Landkreis Regensburg.

In allen Fällen wurden Beziehungsverhältnisse oder finanzielle Notlagen vorgetäuscht und mit hohen Bargeldwünschen kommuniziert. Glücklicherweise kam es zu keinerlei finanziellem Schaden.

Vor dem Hintergrund dieses Deliktphänomens, bittet das Polizeipräsidium Oberpfalz nach wie vor, derartigen telefonisch vorgetragenen Geldforderungen keinesfalls Folge zu leisten, sondern sich in der Familie mitzuteilen und die Polizei zu verständigen.

