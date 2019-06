Waldsassen: Eis im Wert von 3.000 Euro verkommen lassen

Gerade bei diesen heißen Temperaturen brauchen wir doch alle ein Eis! Eine Eisdiele in Waldsassen konnte aber am Wochenende keines verkaufen…

Eine böse Überraschung erlebten die Eigentümer einer Eisdiele am Samstagvormittag. Die Kühlfächer der Eisbehältnisse waren geöffnet worden. Neben dem materiellen Schaden in Höhe von 3000 Euro, musste auch die Eisdiele für 1 – 2 Tage geschlossen bleiben. Dringender Tatverdacht besteht gegen eine ehemalige Mitarbeiterin, welche so anscheinend ihren Unmut kundtat.