Waldmünchen: Geldbörse und Handy aus geparktem Einkaufswagen gestohlen

Am Samstag, 20.07.2019, war eine Frau aus dem Stadtgebiet Waldmünchen vormittags beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Waldmünchen. Nach dem Einkauf verstaute sie ihre Waren im Fahrzeug und schob anschließend den Einkaufswagen in die Box zurück. Sie vergaß jedoch ihre Geldbörse und das Handy aus dem Wagen zu nehmen. Sie bemerkte dies aber sofort und drehte am Weg zum Fahrzeug sofort wieder um.

Als sie nach wenigen Augenblicken an der Box war, musste sie feststellen, dass die Gegenstände nicht mehr vorhanden waren. In der Geldbörse war neben Bargeld auch sämtliche EC-Karten und andere Bezahlmittel. Noch während der Anzeigenerstattung meldeten sich zwei unterschiedliche Zeugen, welche die Gegenstände an unterschiedlichen Orten aufgefunden haben.

Letztendlich fehlten aus der Geldbörse nur 35 Euro Bargeld. Das Handy war unversehrt. Die Frau war heilfroh, dass alles so gut ausgegangen ist und wird den Einkauf sicherlich nicht vergessen.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter erbittet die Polizeistation Waldmünchen.

PM