Ein 25-Jähriger kam am Freitagabend, 3. März, bei Spielberg von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Auto. Dabei wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Cham befuhr mit seinem PKW Nissan Navara am Freitag, 03.03.2017, gegen 19.50 Uhr die Staatstraße 2154 von Spielberg in Richtung Treffelstein. Etwa 700 Meter nach dem Ortsende Spielberg geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Zuziehung eines Sachverständigen an. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden beträgt mindestens 20.000 Euro.

PM/EK