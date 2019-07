Waldbrandgefahr: Wieder Beobachtungsflüge in der Oberpfalz

Wegen der derzeitigen Wetterlage und der damit bestehenden großen Waldbrandgefahr wird im Einvernehmen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg, Außenstelle Pielenhofen, am Donnerstag, den 18. Juli 2019 die Waldbrandluftbeobachtung besonders gefährdeter Gebiete in der Oberpfalz wie folgt angeordnet: am 22.07.2019 Oberpfalz Mitte und Oberpfalz West.

Stützpunkt Schmidgaden

Flugzeiten: ca. 18.00 Uhr – 19.00 Uhr

Flugroute Oberpfalz-Mitte:

Flugplatz Schmidgaden – Wolfsbach – Hausen – Illschwang – Kleinfalz – Irlbach – Weiherhammer – Oberviechtach – Rötz – Bruck i.d.OPf. – Klardorf – Neukirchen – Flugplatz Schmidgaden

Stützpunkt Neumarkt i.d. OPf

Flugzeiten: ca 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Flugroute Oberpfalz-West:

Flugplatz Neumarkt i.d. OPf – Berching– Dietfurt– Riedenburg– Kelheim – Bad Abbach – Obertraubling – Regenstauf – Parsberg– Dietkirchen – Pettenhofen – Flugplatz Neumarkt i.d. OPf

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Mitteilung Regierung der Oberpfalz