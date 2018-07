Waldbrandgefahr: Niederbayerische Regierung ordnet Luftbeobachtung an

Waldbrandgefahr in Niederbayern: Luftbeobachtung am Wochenende Wegen erhöhter Waldbrandgefahr hat die Regierung von Niederbayern im Einvernehmen mit dem regionalen Waldbrandbeauftragten der Bayerischen Forstverwaltung für das kommende …

Dank der Frühjahrsbelebung ist die Zahl der Arbeitslosen in Bayern im April auf etwa 213.000 gesunken. Damit waren im Freistaat im Vergleich zum Vormonat rund 18.600 Menschen …

Derzeit melden sich vermehrt besorgte Bürger bei Polizeiinspektionen in Niederbayern, zuletzt im Bereich Vilsbiburg und Landshut, da Betrüger anrufen, die sich als Polizisten …

