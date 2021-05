Waidhaus: Zoll stoppt zwei Kleintransporter mit neun Pferden

Neun zusammengepferchte Pferde auf den Ladeflächen zweier Kleintransporter haben Zollbeamte in der Oberpfalz bei einer Verkehrskontrolle entdeckt. Die Zöllner hätten die Autos bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) nahe der tschechischen Grenze angehalten, teilte das Hauptzollamt Regensburg am Dienstag mit.

Die Tiere seien weder artgerecht gesichert noch versorgt worden. Außerdem hätten die Fahrer keinen Nachweis für den gewerblichen Transport von Tieren gehabt. Diesen benötige man, wenn man mit den Tieren weiter als 65 Kilometer fahre.

Die Transporter seien aus Südosteuropa gekommen und durch mehrere Länder gefahren, hieß es. Die Zollbeamten schickten die Fahrer daraufhin zurück über die Grenze, damit diese sich um den artgerechten Transport der Pferde kümmern.