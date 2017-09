Wahlkampf: Angela Merkel in Regensburg

Pfiffe und Applaus für Merkel in Regensburg

Der Domplatz in Regensburg glich am Montagnachmittag einem Hochsicherheitstrakt: Sechs Tage vor der Bundestagswahl wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Die Zuschauerzahl wurde auf rund 2.000 geschätzt, in der sich aber nicht nur Befürworter der CDU-Politikerin befanden.