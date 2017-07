Gute Nachricht aus dem Landkreis Schwandorf: Die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Dame ist laut Polizei wieder aufgetaucht. Am Donnerstag hatten Sie Anwohner in der Feriensiedlung am Brückelsee bei Wackersdorf entdeckt. Sie erkannten sie aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wieder und sprachen sie an. Die Anwohner kümmerten sich um die Frau und verständigten den Rettungsdienst.

Die Meldung der Polizei:

Anschließend wurde sie zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus Schwandorf verbracht. Äußerlich war die Frau unverletzt und den Umständen entsprechend wohl auf. Der Auffindeort liegt ca. 2 km vom Wohnanwesen entfernt. Nähere Hintergründe zum Verschwinden und zum Aufenthalt seitdem sind bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Schwandorf bedankt sich bei allen eingesetzten Rettungskräften, insbesondere bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie der Gemeinde Wackersdorf für die logistische Unterstützung.

PM/MF