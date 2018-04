VW Crafter mit Übergewicht auf der A 3 unterwegs

Wie die Polizei heute mitteilte, waren am Freitagnachmittag (06.04.) ein elf- und ein 12-jähriges Mädchen auf Diebestour unterwegs. Die Beamten konnten bei den Kindern technische …

Wie die Polizei heute mitteilte, waren am Freitagnachmittag (06.04.) ein elf- und ein 12-jähriges Mädchen auf Diebestour unterwegs. Die Beamten konnten bei den Kindern technische …

Donau-Einkaufszentrum: Kinder auf Diebestour unterwegs Wie die Polizei heute mitteilte, waren am Freitagnachmittag (06.04.) ein elf- und ein 12-jähriges Mädchen auf Diebestour unterwegs. Die Beamten konnten bei den Kindern technische …

Donau-Einkaufszentrum: Kinder auf Diebestour unterwegs Wie die Polizei heute mitteilte, waren am Freitagnachmittag (06.04.) ein elf- und ein 12-jähriges Mädchen auf Diebestour unterwegs. Die Beamten konnten bei den Kindern technische …

Donau-Einkaufszentrum: Kinder auf Diebestour unterwegs Wie die Polizei heute mitteilte, waren am Freitagnachmittag (06.04.) ein elf- und ein 12-jähriges Mädchen auf Diebestour unterwegs. Die Beamten konnten bei den Kindern technische …

Gestern Nachmittag (07.04., 16.50 Uhr) ist ein 55-jähriger amtsbekannter Mann offenbar derart in Panik geraten als er eine Verkehrskontrolle der Polizei entdeckte, dass er ein …

Gestern Nachmittag (07.04., 16.50 Uhr) ist ein 55-jähriger amtsbekannter Mann offenbar derart in Panik geraten als er eine Verkehrskontrolle der Polizei entdeckte, dass er ein …

Schlechtes Gewissen führt zu Verkehrsunfall Gestern Nachmittag (07.04., 16.50 Uhr) ist ein 55-jähriger amtsbekannter Mann offenbar derart in Panik geraten als er eine Verkehrskontrolle der Polizei entdeckte, dass er ein …

Schlechtes Gewissen führt zu Verkehrsunfall Gestern Nachmittag (07.04., 16.50 Uhr) ist ein 55-jähriger amtsbekannter Mann offenbar derart in Panik geraten als er eine Verkehrskontrolle der Polizei entdeckte, dass er ein …

Schlechtes Gewissen führt zu Verkehrsunfall Gestern Nachmittag (07.04., 16.50 Uhr) ist ein 55-jähriger amtsbekannter Mann offenbar derart in Panik geraten als er eine Verkehrskontrolle der Polizei entdeckte, dass er ein …

Schwerer Verkehrsunfall bei Nittendorf: Nachdem ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad einen PKW überholt hatte, ist der Mann in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen. …

Schwerer Verkehrsunfall bei Nittendorf: Nachdem ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad einen PKW überholt hatte, ist der Mann in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen. …

Nittendorf: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt Schwerer Verkehrsunfall bei Nittendorf: Nachdem ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad einen PKW überholt hatte, ist der Mann in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen. …

Nittendorf: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt Schwerer Verkehrsunfall bei Nittendorf: Nachdem ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad einen PKW überholt hatte, ist der Mann in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen. …

Nittendorf: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt Schwerer Verkehrsunfall bei Nittendorf: Nachdem ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad einen PKW überholt hatte, ist der Mann in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen. …