Am Samstagnachmittag fuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Landshut in Walkertshofen gegen 14.30 Uhr von der Wolfshauser Straße in die Allakofener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 38-jährige Pkw-Beifahrer aus dem Landkreis Kelheim leicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf 2500 € geschätzt.

