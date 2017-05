Es war an Spannung kaum zu überbieten: Das Relegationshinspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München. Am Ende hieß es 1:1, die Münchner Löwen haben dadurch die besseren Karten für das Rückspiel am Dienstag in der Allianz Arena. Doch auch für den Jahn ist noch alles möglich. Ein Sieg oder ein Unentschieden ab 2:2 würden den Regensburgern auch zum Aufstieg reichen. Unsere ausführliche Berichterstattung zum Hinspiel in der Continental Arena finden Sie hier.