Sinzing: Schwerer Verkehrsunfall

Regensburg: Raubüberfall – Zeugen gesucht! In den Abendstunden des 01.08.17 wurde ein Student im Stadtgebiet Regensburg von zwei Personen überfallen und sein Mobiltelefon geraubt. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß. Der …

Jahn-Nürnberg: Polizei zieht Bilanz Das erste Heimspiel des SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg, stellte auch für die Polizei am Sonntag, 06.08.2017, eine Herausforderung dar. …

