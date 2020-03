In der Zeit von Di., 25.02.20 bis Sa., 29.02.20 versuchte in Zeitlarn ein bislang unbekannter Täter über eine Terrassentür in das Wohnobjekt zu gelangen, scheiterte jedoch an der Sicherheitsverglasung.

Ein weiterer Versuch über den Balkon in das Wohnhaus einzusteigen, misslang ebenso. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Sachdienliche Hinweise an die PI Regenstauf, Tel.: 09402/9311-0.

PM