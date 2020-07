Vermisstes Mädchen aus Bogen tot

Am Dienstagabend war ein 13-jähriges Mädchen bei Bogen im Landkreis Straubing-Bogen in die Donau gefallen. Heute wurde sie tot gefunden.

Am Donnerstag, 30.07.2020 meldete sich gegen 18 Uhr ein Ehepaar über Notruf bei der Einsatzzentrale der Niederbayerischen Polizei in Straubing und teilte mit, am Ufer der Donau in Bogen nahe der dortigen Eisenbahnbrücke eine Wasserleiche aufgefunden zu haben.

Sofort wurden Einsatz- und Rettungskräfte zum Fundort entsandt. Der ebenfalls alarmierte Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing konnte schnell ermitteln, dass es sich bei dem toten Kind um das vermisste 13-jährige Mädchen aus Bogen handelt.

Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen des Ablebens führt nun das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Straubing. Den ersten Ermittlungen zu Folge gibt es bislang keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter am Ableben des Kindes.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Niederbayern