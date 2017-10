Verkehrsbehinderungen wegen Walhalla-Feuerwerk am 21.10. zu erwarten

Am Abend des 21.10.17 findet an der Walhalla aus Anlass ihres 175-jährigen Bestehens ein großes Jubiläums-Feuerwerk statt. Um diese Veranstaltung möglichst reibungslos durchführen zu können, müssen einige organisatorische Vorbereitungen getroffen werden. Insbesondere bedarf es an diesem Tag in der Zeit von 20.30 bis 21.30 Uhr einer Vollsperrung der Staatsstraße zwischen Donaustauf und Sulzbach/Donau. Die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes möchte über die Verkehrsregelungen informieren und auch Tipps und Hinweise geben für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich dieses Feuerwerk anschauen möchten.

Von 20.30 bis 21.30 Uhr ist die Staatsstraße 2125 zwischen Donaustauf und Sulzbach/Donau vollständig gesperrt. Der dort verlaufende Radweg muss bereits ab 12.00 Uhr gesperrt werden; ebenso ab 18.00 Uhr das Donaunordufer sowie das Areal und alle Wanderwege im näheren Umfeld der Walhalla.

Nicht gesperrt sein wird die Donaubrücke Donaustauf, jedoch wird dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h gelten. Bei starkem Besucherandrang kann und wird die Polizei auf der Donaubrücke verkehrsregelnd eingreifen, bis hin - im Bedarfsfall - zu einer Sperrung der Brücke für Kraftfahrzeuge. Für die nördliche Gemeindeverbindungsstraße von der St2145 nach Sarching wird ein Einbahnverkehr eingerichtet, so dass diese nur in Fahrtrichtung Sarching befahren werden kann. Alle Sperrungen sind entsprechend beschildert. Verkehrshinweise finden sich an der St2125 beispielsweise bereits an den Kreisverkehrsinseln in Tegernheim und Wiesent sowie an der St2660 (Ortsumfahrung Barbing).