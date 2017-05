Pech für die Papas: Das Wetter am Vatertag lädt in diesem Jahr nur in manchen Teilen Bayerns zu zünftigen Ausflügen ein. Vor allem in Südbayern soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag regnerisch werden.

Auch im restlichen Freistaat werde am wolkenverhangenen Himmel nur gelegentlich die Sonne zu sehen sein, sagte ein Meteorologe am Dienstag. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad im Vogtland und 23 Grad in Unterfranken. Immerhin: Von Freitag an zieht von Westen her ein Hochdruckgebiet nach Bayern – das Wochenende wird laut DWD sehr sonnig und sommerlich warm mit bis zu 28 Grad.

dpa/MF