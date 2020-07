Urlaub daheim: Ferien- und Familienprogramm des Hauses der Bayerischen Geschichte

Ob Urlaub in Bayern oder Sommer daheim – das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg bietet während der Sommerferien ein attraktives Programm für die ganze Familie. So werden zwischen 27. Juli und 6. September 2020 die 75-minütigen Turnusführungen in der Dauerausstellung „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“ ausgeweitet.

Die offenen Führungen finden täglich um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr statt, am Wochenende und an Feiertagen zusätzlich um 16:00 Uhr. Die Tickets kosten 4 Euro pro Person zzgl. Eintritt und können direkt an der Museumskasse gekauft werden. Darüber hinaus können Familien bei der Tablet-Rallye mitmachen oder „Mobilität in Bayern“ museumspädagogisch erkunden.