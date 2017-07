Heftiger Regen, Gewitter und Sturm haben am Sonntag und in der Nacht von Sonntag auf Montag für Einsätze bei Ostbayerns Feuerwehren gesorgt. Auch im Landkreis Kelheim waren die Retter beschäftigt. Hier knickte am Sonntagabend ein Baum um und begrub das Auto eines Ehepaares unter sich. Beide Insassen wurden dabei eingeklemmt, konnten jedoch von der Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Meldungen sind die Verletzungen der beiden Personen nicht lebensgefährlich.