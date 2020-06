Unternehmen in Bayern: Durchstarten trotz Corona-Krise

Viele bayerische Unternehmen standen bereits vor der Corona-Krise in einem umfassenden Transformationsprozess. Welche finanziellen Hilfeleistungen und Innovationsförderungen es für die Betriebe gibt, hat das Bayerische Wirtschaftsministerium bei der Online-Veranstaltung "Unternehmen in der Transformation - Durchstarten trotz Corona-Krise", die gemeinsam mit bayme, vbm und vbw organisiert wird, vorgestellt. Kooperationspartner sind die LfA Förderbank Bayern, Bayern Innovativ und die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: "Corona hat viele Betriebe mitten in einem bestehenden Transformationsprozess getroffen. Mit 2,2 Milliarden Euro Soforthilfe und bisher rund 700 Millionen Euro Darlehen der LfA Förderbank haben wir schnell reagiert, damit die Unternehmen Liquiditätsengpässe überbrücken können. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass die Unternehmen den bereits begonnenen Wandel wieder aufnehmen und erfolgreich meistern. Bereits vor der Krise haben wir mit dem Zukunftsforum Automobil und der Hightech Agenda Bayern die richtigen Instrumente und Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft entwickelt. Dabei wollen wir auch die regionalen Forschungsschwerpunkte weiter stärken und aufbauen, wie hier in der Oberpfalz mit einem eigenen Fraunhofer Lernlabor zu Cybersicherheit an der OTH Amberg-Weiden."

Im Rahmen eines Livestreams und ohne Publikum vor Ort haben die Experten ihre Hilfs- und Unterstützungsangebote vorgestellt.