Universitätsklinikum Regensburg zählt zu den besten Ausbildungsbetrieben

Jährlich stehen über eine halbe Million Schulabsolventen vor der Frage: Welchen Ausbildungsberuf ergreife ich? Die Auswahl ist groß. Mehrere hundert Berufe können bundesweit in über 400.000 Betrieben erlernt werden. Für Arbeitgeber gilt es daher, seinen Auszubildenden möglichst gute Perspektiven zu bieten, um in die engere Wahl für den Start der beruflichen Zukunft gezogen zu werden. Welchen Unternehmen dies am besten gelingt, hat die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ von Deutschland Test und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money ermittelt und in seiner aktuellen Ausgabe bekannt gegeben. Das Universitätsklinikum Regensburg konnte unter den Krankenhäusern überzeugen und gilt als bester Ausbildungsbetrieb der Branche in Ostbayern.

„Unsere Auszubildenden von heute sind das Kapital von morgen. Das UKR legt daher sehr großen Wert darauf, seinen Auszubildenden das bestmögliche Rüstzeug für ihr späteres Berufsleben mitzugeben“, so Klaus Fischer, Kaufmännischer Direktor des UKR. „Zu den besten Ausbildungsstätten in Deutschland zu gehören, ist eine tolle Bestätigung unserer Bemühungen.“ Am Universitätsklinikum Regensburg wurden in den letzten Jahren Qualitätsstandards entwickelt, die eine hochwertige Ausbildung sichern. Dazu zählt neben engagierten Ausbildern beispielsweise auch ein optimaler Ausbildungsstart mit Informationsveranstaltungen und Einführungsseminaren.

Für die Auszubildenden des UKR steht ein eigenes Ausbildungszentrum als zentraler Ansprechpartner und Koordinator der verschiedenen Ausbildungsstationen zur Verfügung. Regelmäßig werden dabei auch Veranstaltungen organisiert, bei denen sich die Auszubildenden aller Fachbereiche miteinander austauschen können. Im Rahmen von „Azubitagen“ lernen sie beispielsweise den richtigen Umgang mit Stress kennen, werden in Suchtprävention geschult oder erhalten Hilfen für eine erfolgreiche Präsentation.

Das Universitätsklinikum Regensburg bietet derzeit duale Ausbildungen in folgenden Bereichen an: Kaufleute im Gesundheitswesen, Fachinformatiker Systemintegration, Informatikkaufleute, Elektroniker Betriebstechnik, Technische Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik, Zahnmedizinische Fachangestellte und Medizinische Fachangestellte.

Unter dem Dach des PflegeCampus Regensburg bildet das UKR gemeinsam mit dem Caritas-Krankenhaus St. Josef Gesundheits- und Krankenpfleger aus. In Kooperation mit weiteren Gesundheitseinrichtungen und Bildungsträgern werden zudem Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Anästhesietechnische sowie Operationstechnische Assistenten, Medizinisch-technische Radiologieassistenten, Logopäden, Physiotherapeuten und Notfallsanitäter ausgebildet.

Zudem unterhält das UKR Kooperationen mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg für den Bachelor- und Masterstudiengang Medizinische Informatik sowie mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden für den Bachelorstudiengang Medizintechnik.

Grundlage für die Studie zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben sind die Ergebnisse einer Befragung unter den 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland. Dabei wurde an den jeweiligen Ausbildungsbeauftragten ein Fragebogen mit verschiedenen Themenfeldern geschickt. Zur Beurteilung der Ausbildungsqualität wurden Fragen in fünf Kategorien gestellt: strukturelle Daten, Ausbildungserfolg, Ausbildungsvergütung, Ausbildungsquote sowie zusätzliche Angebote für Auszubildende.

Pressemitteilung/MF